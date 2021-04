2:4-Niederlage : Die Schreckens-Eiszeit der Pinguine ist zu Ende

Mannheims Stürmer Stefan Loibl steht mit seinem rechten Schlittschuh hinter Torwart Marvin Cüpper, der keine Chance mehr hat, an den Puck zu kommen. Foto: pix-sportfoto ruffler/pix-sportfoto Ruffler

Krefeld Die Krefelder unterlagen am Sonntag bei ihrem Saisonfinale in Mannheim mit 2:4. Gegen den DEL-Hauptrundenmeister verkauften sich die Schwarz-Gelben erneut sehr teuer und kassierten zwei umstrittene Gegentreffer.

Es ist vollbracht! Die Schreckens-Saison der Pinguine endete am Sonntagnachmittag mit einer 2:4-Niederlage bei den Adler Mannheim. Nach 38 Hauptrundenspielen stehen die Krefelder in der Gruppe Nord mit nur 18 Zählern auf dem letzten Platz und gehen auch in der Gesamttabelle der Deutschen Eishockey-Liga mit der Roten Laterne in die Sommerpause. Alle, die irgendwie mit den Pinguinen zu tun hatten, und auch die KEV-Fans werden froh sein, dass diese Eiszeit zu Ende ist. Wie schon in den drei Spielen zuvor verkauften sich die Krefelder auch im „Rückspiel“ in Mannheim mit einem sehr guten Marvin Cüpper im Tor sehr teuer. An Charakterstärke und Moral der Spieler lag es keineswegs, dass es insgesamt 33 Niederlagen hagelte. Es fehlte der Mannschaft einfach an der ausreichenden Qualität. Daher war der Play-off-Zug bereits vor dem ersten Punktspiel an der Westparkstraße abgefahren. Und das nun schon zum sechsten Mal in Folge.

Bereits um 8 Uhr hatten sich die Pinguine auf dem Weg nach Mannheim gemacht. In Leverkusen wurde in der Bay-Arena gefrühstückt. Das hatte Teammanager Robin Kohl praktisch als seine letzte Amtshandlung organisiert, der ja als Nebenjob-Scout für den Fußball-Bundesligisten tätig ist und die Pinguine verlässt. Während Martin Schymainski nach seinem Ausfall am Freitag in Schwenningen wieder im Mannschaftsbus einsteigen konnte, musste Tom-Eric Bappert wegen einer Knöchelverletzung passen. So blieben Trainer Clark Donatelli elf Stürmer und sechs Verteidiger.

statistik Mannheim - Pinguine 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) Pinguine: Cüpper - Gläßl/Bull, Sacher/C.Braun, Mass/Bindulis – Lessio/Olson/Buncis, L. Braun/Blank/Tyanulin/, Niederberger/Postel/Schymainski, Rutkowski, Klöpper. Schiedsrichter: Klein (Stuttgart) / Becker (Dresden). Tore: 1:0 (14:13) Wolf (Plachta/Wirth), 2:0 (23:27) Katic (Desjardins/Plachta), 3:0 (39:41) Larkin (Krämmer/Loibl - 4:5), 3:1 (46:32) Blank (Klöpper), 3:2 (49:02) Bindulis (Gläß/Klöpper), 4:2 (52:27) Loibl (Eisenschmid/Huhtula). Strafminuten: Mannheim 10, Krefeld 4.

„Wir haben nichts zu verlieren und wollen die Mannheimer ärgern oder vielleicht sogar schlagen“, sagte Schymainski vor dem Spiel. Das Ärgern klappte vom Auftaktbully weg sehr gut. Nach einem Pfostenschuss von Verteidiger Reul hatte Alexander Blank die erste Großchance des Spiels, scheiterte aber an Torwart Endraß. Bei einer Strafe gegen Niklas Postel traf Plachta das kurze Kreuzeck. Fünf Minuten vor der Pause musste sich Cüpper geschlagen geben. Bei einem Schuss von Wolf scheiterte Leon Niederberger mit seinem Blockversuch und versperrte dem Torwart noch die Sicht.

Wieder war es Blank, der zu Beginn des Mitteldrittels eine gute Einschussmöglichkeit nicht nutzen konnte. Danach erhöhten die Adler den Druck und gingen durch einen platzierten Schuss ins kurze obere Eck durch Katic in Führung. Die Pinguine protestierten zurecht heftig, weil zuvor Mannheims Collins einen Handschuh verloren hatte und trotzdem weiterspielte, was die neue Corona-Regel verbietet. Kurz vor Drittelende ergab sich für die Gäste dann bei ihrer ersten Überzahl die Chance zum Anschlusstreffer. Aber stattdessen gelang den Mannheimern bei einem Konter durch Larkin das 3:0. Cüpper war erneut die Sicht versperrt.

Im letzten Drittel konnte es für beide Teams nur noch darum gehen, so schnell wie möglich ohne körperliche Schäden wieder in die Kabine zu kommen. Für die Mannheimer beginnen bereits am Dienstag die Play-offs. Und die Pinguine wollten natürlich unbeschadet in die Pause gehen. Doch sie hatten noch keine Lust auf Pause. In Überzahl scheiterte Brett Olson zweimal an Endraß, einmal rettete der Pfosten für den Torwart. Für den verdienten ersten Treffer sorgte Blank, der am kurzen Pfosten den Puck an Endraß Schoner vorbei über die Linie drückte (47.). Es wurde sogar noch einmal spannend, weil Kristofers Bindulis mit einem abgefälschten Schuss den Anschlusstreffer erzielte (50.). Dann hatten die Adler Glück, dass die Hauptschiedsrichter einen umstrittenen Treffer zum 4:2 nach Videobeweis anerkannten (53.).