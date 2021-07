Erstmals seit 2015 : Darum sind die Pinguine für die Play-offs gerüstet

Der Däne Jesper Jensen Aabo im Zweikampf mit den deutschen Nationalspieler Yannic Seidenberg bei der WM 2019 in der Slowakei. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Analyse Krefeld 2015 erreichten die Krefeld Pinguine zuletzt die Pre-Play-offs. In der kommenden Saison will das Kellerkind angreifen und mit dem Abstieg, den es erstmals wieder geben soll, nichts zu tun haben. Das scheint möglich, denn der Kader ist deutlich stärker.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Josef Hermanns

Sechs Wochen vor dem Meisterschaftsauftakt ist das Team der Krefeld Pinguine bis auf zwei Ausnahmen komplett im Eistraining. Patrik Hersley und Robert Sabolic sollen aber bis zum Wochenende eintreffen. Der aktuelle Kader besteht aus drei Torhütern, acht Verteidigern und 13 Stürmern. Die Mannschaft ist dank einiger hochkarätiger neuer Kontingentspieler deutlich stärker. Unsere Redaktion schaut auf die einzelnen Mannschaftsteile.

Tor Auf der Position gab es eine Veränderung. Für Marvin Cüpper rückte Oleg Shilin in den Kader. Der gebürtige Russe dürfte die Nummer drei sein. Die Mehrzahl der Spiele werden wahrscheinlich der hochtalentierte Nikita Quapp und Sergei Belov absolvieren. Beide Torhüter hatten in der vergangenen Saison einen schweren Stand hinter der löcherigsten Defensive der Liga. Das dürfte in dieser Saison aber anders sein. Der junge Quapp muss sich weiterentwickeln und Belov muss sich steigern, damit die Torhüterposition nicht zur Achillesferse wird.

Lesen Sie auch Trotz NHL-Draft : Torhüter Nikita Quapp bleibt bei den Pinguinen

Abwehr Für die Defensive wurden gleich vier neue Spieler verpflichtet: In dem Kapitän der dänischen Nationalmannschaft Jesper Jensen Aabo ein Verteidiger, der sowohl in der Defensive als auch im Spielaufbau seine Stärken hat. Der Schwede Patrik Hersley ist ein Abwehrmann, der in vielen starken Ligen gespielt und auch reichlich Erfahrung im Nationaltrikot gesammelt hat. Der Lette Arturs Kulda ist fester Bestandteil der Nationalmannschaft und stand zuletzt in Nürnberg unter Vertrag, Dominik Tiffels in Köln. Er dürfte zusammen mit Mirko Sacher eine feste Stütze der Defensivabteilung der Pinguine sein. Die jungen Philipp Mass, Tom Bappert und Maxi Gläßl werden sich um den Platz des sechsten und siebten Verteidigers streiten. Damit sind die Pinguine in der Abwehr sehr gut besetzt.

Lesen Sie auch Ein wahres Multitalent : Sergey Saveljev ist jetzt auch Torwarttrainer