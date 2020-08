NHL-Play-offs verpasst : Draisaitl mit Edmonton ausgeschieden

Edmonton Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers beim NHL-Finalturnier die Play-offs verpasst. Die Kanadier unterlagen den Chicago Blackhawks im vierten Spiel 2:3 und verloren damit die Serie in der Qualifikationsrunde 1:3.

Er stand noch lange auf dem Eis, das Kinn auf den Schläger gestützt, den Helm ein bisschen in den Nacken geschoben. Der große Traum vom Stanley Cup ist für dieses Jahr ausgeträumt, Leon Draisaitl muss 2021 einen erneuten Anlauf auf seine Endstation Sehnsucht nehmen. "Wir haben unser Toplevel nie erreicht, und dafür ist die Liga einfach zu gut", sagte der 24-Jährige nach dem 1:3 der Edmonton Oilers in der Play-off-Qualifikationsserie gegen die Chicago Blackhawks.

Draisaitl, Topscorer der Hauptrunde, blieb im entscheidenden vierten Match im heimischen Rogers Place ohne Torbeteiligung. "Wir haben zu viele kleine Fehler gemacht, die uns in dieser Phase der Saison nicht passieren dürfen", sagte der Nationalspieler: "Das ist sehr frustrierend, weil wir mit hohen Erwartungen in die Serie gestartet sind. Jetzt sind wir in unserer eigenen Arena nur noch Zuschauer, das tut weh."