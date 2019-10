Eishockey in der NHL : Draisaitl glänzt erneut als Vorlagengeber

Eishockey in der NHL

Edmonton Leon Draisailt glänzt beim zweiten Saisonsieg der Edmonton Oilers erneut als Vorlagengeber. Dominik Kahun feiert mit den Pittsburgh Penguins den ersten Erfolg. Einen starken Auftritt zeigte auch Torhüter Philipp Grubauer.

Der deutsche Eishockey-Profi Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel der nordamerikanischen Profiliga NHL eingefahren. Beim hart erkämpften 6:5 (2:3, 1:0, 3:2)-Heimerfolg gegen die Los Angeles Kings, bei denen der ehemalige deutsche Nationaltrainer Marco Sturm als Assistenzcoach tätig ist, glänzte Draisaitl am Samstagabend (Ortszeit) als Vorbereiter: Der 23-Jährige legte sowohl das 1:0 (1. Minute) als auch das 3:3 (25.) auf. Für Draisaitl waren es bereits die die Vorlagen Nummer drei und vier. Schon am ersten Spieltag hatte er mit zwei Assists und einem Tor überzeugt.

Die Pittsburgh Penguins präsentierten sich gegen die Columbus Blue Jackets in einer herausragenden Verfassung und gewannen dank eines starken mittleren Abschnitts mit 7:2 (0:0, 5:1, 2:1). Dominik Kahun bereitete das siebte Tor der Hausherren (52.) vor.

In Anaheim blieb das deutsche Duell zwischen Ducks-Verteidiger Korbinian Holzer und San-Jose-Talent Lean Bergmann aus, weil der Routinier beim 3:1 (1:0, 2:1, 1:0)-Erfolg seines Teams nicht ins Aufgebot berufen wurde. Bergmann stand hingegen 7.37 Minuten auf dem Eis, konnte sich aber nicht nennenswert in Szene setzen. San Jose wartet nach dem dritten Spiel immer noch auf das erste Erfolgserlebnis in der noch jungen Saison.