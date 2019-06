„Wusste davon nichts“ : Eishockey-Stürmer Kahun nach Pittsburgh getradet

Pittsburgh Nach erst einer Saison erlebt Eishockey-Nationalspieler Kahun das NHL-Business hautnah: Ohne Rücksprache transferierte Chicago den Olympia-Silbergewinner nach Pittsburgh. Für Kahun kein Problem. Der Wechsel zeigt seinen Stellenwert nach erfolgreicher Premieren-Saison.

Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun ist von seinem Wechsel in der nordamerikanischen Profiliga NHL von den Chicago Blackhawks zu den Pittsburgh Penguins überrascht worden. Sein bisheriges Team transferierte den 23 Jahre alten Stürmer im Tausch mit dem finnischen Verteidiger Olli Maatta zum fünfmaligen Stanley-Cup-Sieger. Das teilten beide Teams am Samstagabend (Ortszeit) mit. „Ich war total überrascht und wusste davon nichts“, sagte Kahun der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagabend.