Eishockey-Nationalspieler : Holzer erhält neuen Vertrag bei den Ducks

Eishockey-Nationalspieler Korbinian Holzer bleibt ein weiteres Jahr in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Der 31-Jährige unterzeichnete bei den Anaheim Ducks einen neuen Einjahresvertrag und startet damit in seine achte NHL-Saison.

Holzer spielt seit 2015 für den Klub aus Kalifornien, kam in den vergangenen Jahren aber auch immer wieder für das Farmteam der Ducks in der American Hockey League (AHL) zum Einsatz. Der Verteidiger war 2006 in der vierten Runde von den Toronto Maple Leafs gedraftet worden und wechselte 2010 zu den Kanadiern. Insgesamt absolvierte Holzer für Toronto und Anaheim bislang 157 NHL-Spiele. Dabei gelangen ihm fünf Tore und 18 Vorlagen.