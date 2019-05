Stanley-Cup-Finale : St. Louis gleicht mit historischem Sieg aus

Boston Dank einem historischen Sieg der St. Louis Blues ist die Finalserie in der NHL wieder ausgeglichen. Die Boston Bruins verloren Spiel zwei nach Verlängerung.

Die St. Louis Blues haben ihre Auftaktniederlage in der Finalserie der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL mit einem knappen Auswärtserfolg wettgemacht. Die Blues gewannen das zweite Spiel um den Stanley Cup gegen die Boston Bruins mit 3:2 (2:2, 0:0, 0:0) nach Verlängerung.

Für die Blues war der Erfolg in Boston ein historischer. Es war ihr erster Sieg überhaupt in einer Finalserie. Zuvor war St. Louis in drei Endspielen jeweils mit 0:4 unterlegen, zuletzt 1970. Das 2:4 zum Auftakt bei den Bruins war die Niederlage Nummer 13.