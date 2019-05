NHL-Playoffs : St. Louis erreicht Halbfinale nach Overtime-Sieg in Spiel sieben

St. Louis erreicht Halbfinale nach Overtime-Sieg in Spiel sieben

St. Louis trifft in der zweiten Overtime. Foto: AP/Jeff Roberson

St. Louis Die St. Louis Blues haben nach zweifacher Verlängerung im siebten Spiel für das Playoff-Halbfinale der Eishockey-Liga NHL qualifiziert. Sie gewannen die Serie schließlich mit 4:3.

Die St. Louis Blues haben sich auf dramatische Weise für das Playoff-Halbfinale in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL qualifiziert. Die Blues gewannen am Dienstag (Ortszeit) das entscheidende siebte Spiel der Viertelfinalserie gegen die Dallas Stars mit 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) nach zweifacher Verlängerung. Den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte Pat Maroon nach 5:50 Minuten in der zweiten Overtime. Zuvor sorgte bereits Vince Dunn (14. Minute) für die 1:0-Führung der Blues. Den Ausgleich der Texaner markierte Mats Zuccarello (16.).