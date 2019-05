NHL-Play-offs : Boston besiegt Carolina im ersten Halbfinalspiel

Boston Die Boston Bruins sind mit einem Sieg in die Play-off-Halbfinalserie der NHL gestartet. Die Bruins gewannen das Auftaktspiel der Best-of-Seven-Serie gegen die Carolina Hurricanes mit 5:2 (1:1, 0:1, 4:0).

Für die Treffer sorgten Marcus Johansson und Patrice Bergeron (beide 43. Minute), sowie Charlie Coyle und Chris Wagner (beide 58.). In der Halbfinalserie liegen die Bruins nach dem Erfolg im ersten Spiel mit 1:0 in Führung. Spiel zwei zwischen den beiden Eastern-Conference-Teams wird am Sonntag erneut in Boston ausgetragen.