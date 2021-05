Eishockey, Regionalliga : Fuchs bleibt Trainer der Ice Aliens

Ratingen Als Andrej Fuchs im Februar 2020 seinen Vertrag verlängerte, ahnte niemand, dass es keine Pflichtspiele in der Eishockey-Regionalliga geben würde. Nun hat der Trainer erneut zugesagt und bastelt mit dem Vorstand am Kader für die neue Spielzeit.

Als er das zum bis dato letzten Mal getan hatte, im Februar 2020, konnte niemand ahnen, dass nach wenigen Vorbereitungsspielen bereits Schluss war und die Meisterschaftsspiele in der Regionalliga aufgrund der Coronavirus-Pandemie gar nicht stattfinden würden. In den Vorbereitungsspielen hatten die Aliens unter anderem gegen Hamm und Essen überzeugt. „So war es folgerichtig, dass Andrej Fuchs nun die Möglichkeit bekommt, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und gemeinsam mit dem Vorstand ein schlagkräftiges Team zu formen, das in der Saison 2021/2022 eine gute Rolle in der Regionalliga spielt“, schreibt der Klub. In den nächsten Tagen und Wochen werden die finalen Gespräche mit allen Spielern des letztjährigen Kaders geführt. Fast alle haben bereits ihr Interesse bekundet, Am Sandbach zu bleiben. In einigen Fällen ist noch zu klären, ob die berufliche Situation oder die gesundheitlichen Voraussetzungen einer Vertragsunterzeichnung nicht im Wege stehen.