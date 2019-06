Millionen-Deal : Karlsson von den Sharks teuerster NHL-Verteidiger

San José Die San Jose Sharks haben den Vertrag mit Erik Karlsson um acht Jahre verlängert. Für seine Unterschrift soll der Schwede laut Medienberichten 92 Millionen Dollar bekommen.

Karlsson, zweimal als bester Verteidiger der Liga mit der Norris Trophy ausgezeichnet, war im September von den Ottawa Senators nach San Jose gewechselt. In der abgelaufenen Hauptrunde kam der sechsmalige Allstar verletzungsbedingt nur auf 54 Einsätze, dabei gelangen ihm drei Tore und 42 Assists. In den Play-offs waren es zwei Treffer und 14 Vorlagen. Die Sharks scheiterten am Halbfinale am späteren Champion St. Louis Blues (2:4).