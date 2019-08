Jewgeni Kusnezow von den Washington Capitals : Russischer Eishockey-Star wegen Kokainkonsums vier Jahre gesperrt

Köln Jewgeni Kusnezow ist wegen Kokainkonsums vom Eishockey-Weltverband für vier Jahre gesperrt worden. Der Stürmer der Washington Capitals behauptet jedoch, noch nie Drogen genommen zu haben.

Wegen Kokainkonsums ist der russische Eishockeystar Jewgeni Kusnezow vom Weltverband IIHF für vier Jahre gesperrt worden. Der Stürmer der Washington Capitals wurde bei der WM im Mai in der Slowakei positiv auf die Substanz getestet, teilte die IIHF am Freitag mit. Damit dürfte er nicht an den Olympischen Spielen 2022 im Peking teilnehmen, wenn die nordamerikanische Profiliga NHL ihre Spieler dafür freigeben sollte.