Handball-Landesliga : HSV Wegberg geht mit hohem Sieg in die Winterpause

Spektakulärer Wurf: Johanna Beutler (M.) vom HSV Wegberg. Foto: Nipko

Handball-Landesliga Der HSV Wegberg löst seine Pflichtaufgabe gegen das Tabellenschlusslicht der Landesliga SV Straelen II mit Bravour und feiert mit dem 44:26-Erfolg einen deutlichen Sieg im letzten Spiel des Jahres.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Brickwedde

Zum Jahresabschluss erwarteten die Damen des HSV Wegberg eine Pflichtaufgabe: Die Reserve des SV Straelen war zu Gast, derzeit siegloses Schlusslicht der Liga. Und am Ende löste das Team von Trainer Siegfried Wagner diese Aufgabe mit einem deutlichen 44:26-Erfolg – der vierte Saisonsieg im siebten Spiel. In der Landesliga geht man auf Platz sechs in die Winterpause.

Allerdings tat sich der HSV zunächst schwer als Favorit. „In den ersten 15 Minuten wollten unsere Damen zu viel, jede spekulierte darauf, nur den Ball abzufangen oder wir hatten Ballverluste, weil wir die erste, zweite und dritte Welle zu schnell abgeschlossen haben“, sagte Wagner. In jener Phase verbuchte Wegberg fünf Ballverluste. Dennoch zog der HSV auch in dieser Phase bereits mit mehreren Toren davon. Nach einer Auszeit stabilisierte sich dann das Spiel des HSV und im Angriff vielen die Treffer konsequenter. Zur Pause lag Wegberg bereits mit 21:10 in Führung.