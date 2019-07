NHL : Eishockey-Profi Sturm verlängert bei Minnesota Wild

Saint Paul Eishockey-Stürmer Nico Sturm wird auch in der kommenden Saison für die Minnesota Wild in der nordamerikanischen Profiliga NHL auflaufen. Der gebürtige Augsburger erhält beim Team aus dem mittleren Westen der USA einen Einjahresvertrag.

Demnach würde der 24-Jährige im Zuges seines Zwei-Wege-Vertrages 874.125 US-Dollar verdienen, sollte er in der NHL zum Einsatz kommen. Spielt er nicht in der NHL, beträgt sein Salär 70.000 US-Dollar.

Nach überzeugenden Auftritten im College-Team der Clarkson University debütierte Sturm am 1. April beim Spiel gegen die Boston Bruins (0:3) in der besten Eishockey-Liga der Welt und kam auf zwei Saisonspiele für Minnesota. Für die Weltmeisterschaft in der Slowakei im Mai wurde Sturm von Bundestrainer Toni Söderholm nicht nominiert.