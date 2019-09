NHL-Profi Theodore : Tumor bei Dopingtest entdeckt

Las Vegas Shea Theodore verdankt einem WM-Dopingtest möglicherweise sein Leben. Beim kanadischen NHL-Profimor ist ein Tumor entdeckt worden, der dringend operativ entfernt werden musste.

Nach dem Aus mit dem Vegas Golden Knights in den NHL-Play-offs war der Verteidiger im Mai in die Slowakei gereist, um seiner Nationalmannschaft zu helfen. Nach dem 3:2 im Viertelfinale gegen die Schweiz wurde er für die Dopingkontrolle ausgewählt. Drei Tage später nach dem 1:3 im Finale gegen Finnland sprach ihn ein Offizieller des Weltverbandes IIHF an und bat ihn in den Kontrollraum.