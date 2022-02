Infinity Screen und Mega-Kosten : Das ist das SoFi-Stadium in Los Angeles – Heimspielstätte der Rams

Los Angeles Das SoFi-Stadium in Los Angeles ist das teuerste Stadion der Welt und wartet mit Besonderheiten auf, wenn am Sonntag die Los Angeles Rams die Cincinnati Bengals zu Super Bowl empfangen.

Als wäre der Super Bowl 2022 nicht schon ohnehin besonders. Nein, das Stadion in Los Angeles , in dem in der Nacht zu Montag das Finale der NFL zwischen den LA Rams und den Cincinnati Bengals ausgespielt wird, ist das teuerste Stadion der Welt und wartet mit einer ganzen Menge Hightech auf.

Beim Super Bowl wird diese riesige Videoleinwand, die 80 Millionen Pixel besitzt, erstmals seit dem Einbau 2020 komplett genutzt werden, heißt es von Veranstalterseite. Dann sollen während des Spiels zwischen den Rams und den Bengals neben den Höhepunkten der Partie auch allerhand Statistiken und Daten auf der riesigen Fläche gezeigt werden. Das Besondere an dem Screen: Die Fans, die weit oben im Stadion sitzen, sehen die Außenumrandung als Bildschirm. Die Fans, die weiter unten sitzen – also beim Super Bowl die teuren Karten erworben haben – werden die Höhepunkte des Spiels auf der Innenseite des Ovals noch einmal verfolgen können.

Ohnehin ist das SoFi-Stadium ein Riesenprojekt gewesen, bei dem Superlative in der Planung scheinbar die wichtigsten Aspekte waren. 5 Milliarden soll der gesamte Komplex in Inglewood bei Los Angeles gekostet haben. Das gesamte Gelände ist etwa 3,5 Mal so groß wie Disneyland in Paris und doppelt so groß wie Vatikanstadt im Herzen von Rom.