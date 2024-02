NFL-Finale verpasst? Hier sehen Sie den Super Bowl erneut im TV und Livestream

Düsseldorf · Der Super Bowl ist das größte Einzelsportereignis der Welt. Das NFL-Finale stieg am 11. Februar in Las Vegas und ging bei einem dramatischen Spielverlauf bis in den frühen Morgen. Hier erfahren Sie, wo Sie das Spiel im TV und Stream erneut sehen können.

12.02.2024 , 07:57 Uhr

Foto: AFP/ANGELA WEISS

Es ist eins der großen Sporthighlights des Jahres: Der Super Bowl 2024, das Endspiel der National Football League (NFL). Der Kampf um die begehrte Vince Lombardi Trophy stieg in der Nacht von Sonntag auf Montag, 11./12. Februar, in Las Vegas. Die Kansas City Chiefs trafen auf die San Francisco 49ers. Alle Infos zum Super Bowl 2024 NFL-Finale Alle Infos zum Super Bowl 2024 Austragungsort war das Allegiant Stadium sein. Dort tragen normalerweise die Las Vegas Raiders ihre Heimspiele aus. Einen Super Bowl daheim werden sie nicht spielen, die Raiders haben sich gar nicht für die Playoffs qualifizieren können. Es wird der erste Super Bowl in dem erst 2020 eröffneten Stadion sein. Hier können Sie die Partie live und kostenlos im Free-TV sehen Der Super Bowl LVIII wurde von RTL live im Free-TV übertragen. Kick-Off der Partie war um 0:30 Uhr. Die Übertragung begann um 23.15 Uhr, ab 22 Uhr gab es bereits auf Nitro den Countdown zum Super Bowl. Hier könne Sie den Super Bowl im Livestream verfolgen Auch beim Streamingdienst Dazn gab es den Super Bowl zu sehen, wenn man ein entsprechendes Abo hat. Dazn bot den Super Bowl mit deutschem und amerikanischem Kommentar an. Die Übertragung begann um 23.30 Uhr. ANZEIGE Eine weitere Möglichkeit ist der NFL-Gamepass. Damit kann man die US-Amerikanische TV-Übertragung - also inklusive der beliebten Werbung - verfolgen. Zum Super Bowl gab es wieder ein Sonderangebot: Für nur 99 Cent konnte der Gamepass für das Finale gebucht werden. So können Sie den Super Bowl im Re-Live erneut sehen Wer nicht nachts aufstehen wollte, kann den Super Bowl auch am Montagmorgen genießen: Ab 8 Uhr läuft auf dem Free-TV-Sender Nitro eine Wiederholung der RTL-Übertragung. Dazn-Kunden können den Stream aus der Nacht von Beginn an starten. Das ist auch über den Game Pass der NFL möglich. Wie lange geht der Super Bowl? Ein NFL-Spiel dauert 60 Minuten Nettospielzeit. Aufgrund der zahlreichen Pausen, in denen auch die Uhr stoppt, geht ein Spiel aber im Regelfall um die drei Stunden. Aufgrund der verlängerten Halbzeitshow dauert der Super Bowl noch etwas länger. Wo kann ich den Super Bowl im Liveblog verfolgen? Alle Infos und aktuellen Ereignisse rund um den Super Bowl 2024 finden Sie rund um den Spieltag bei uns im Liveblog. In der Nacht von Sonntag auf Montag (11./12. Februar) wird an dieser Stelle das Spiel auch im Liveticker begleitet. Hier geht es zur Infostrecke: Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967

(old/stja)