„Keiner trinkt schneller ein Bier als Tom Brady“ : So würdigt Vollmer NFL-Superstar Brady zum Karriereende

Exklusiv Düsseldorf Sebastian Vollmer war einst einer der wichtigsten Mitspieler von Tom Brady, gewann mit ihm zweimal den Super Bowl. Gegenüber unserer Redaktion spricht er über das Karriereende des NFL-Superstars und lässt Erinnerungen aufleben und denkt über eine Trainerkarriere Bradys nach.

Diese Nachricht schlug am Samstagabend ein: Tom Brady wird aller Voraussicht nach seine Karriere beenden. Das berichteten mehrere NFL-Insider mit Verweis auf den Football-Superstar selbst. Für einen kam die Meldung aber nicht gänzlich überraschend: Sebastian Vollmer. „Ich bin froh, dass er für sich den besten Zeitpunkt gefunden hat, um seine Karriere zu beenden. Es hatte sich angedeutet, dass er bei Tampa noch zwei Jahre spielen wird und dann seine Karriere beendet“, sagte Vollmer im Gespräch mit unserer Redaktion.

Nun ist die Karriere des 44-jährigen Brady wohl beendet, auch wenn er es selbst noch nicht offiziell bestätigt hat. Damit geht der GOAT (Greatest of all time), wie in den sozialen Netzwerken zigfach gepostet wurde. Ähnlich äußerte sich Vollmer mit Gespräch. „Tom Brady ist der größte NFL-Sportler der Geschichte und ist sportartenübergreifend sicher mit Größen wie Ali, Tiger Woods, Michael Jordan oder Kobe Bryant zu nennen. Keiner hat mehr Erfolge in der NFL gefeiert, keiner mehr Super Bowls gewonnen. Diese Karriere ist der Wahnsinn. Ich ziehe meinen Hut vor ihm.“

Der ehemalige Spieler der New England Patriots kennt Brady sehr gut, ist einer seiner Freunde. Zusammen gewannen sie zweimal den Super Bowl. Vollmer war als Offensive Tackle einer – wenn nicht der – wichtigste Beschützer für den Star-Quarterback. Die beiden kennen sich deshalb gut, Brady musste sich blind auf den Deutschen verlassen können - und tat das auch. Privat sind die beiden immer noch verbunden, der 44-jährige Brady schrieb sogar das Vorwort für das Buch von Vollmer. „Ich habe ihn um ein Vorwort für mein Buch gebeten und eine Stunde später hatte ich es. Dabei war er gerade im Trainingslager in der Saisonvorbereitung“, erzählt Vollmer. „Tom ist ein ganz normaler Typ, ein echter Freund. Wir haben in der Saison mehr Zeit miteinander verbracht als mit den Familien. Für seine Freunde tut er viel. Er ist ein wirklich liebenswürdiger Mensch.“

Als Spieler kam Brady immer rüber wie ein harter Hund, der sich auch den einen oder anderen Feind auf dem Platz gemacht hat. Gegnerische Fans hassten den Quarterback, weil er so erfolgreich war - aber auch immer wieder in kleinere und größere Skandale verwickelt war. Vollmer hebt aber hervor, welch ein Arbeiter Brady in seiner 22 Jahre langen NFL-Karriere war. „Jeder hörte auf ihn, er hat immer das Maximum von uns, aber auch von sich selbst verlangt. Er war in jeder Kabine der Beste. Jeder wusste, dass der Erfolg der Mannschaft von ihm abhängt. Er hat sich immer unglaublich akribisch auf die Saison und die einzelnen Spiele vorbereitet und uns alle mitgezogen. Er hatte diese besondere Mentalität, dass er es allen beweisen wollte. Er war immer bissig.“

Ein Detail überrascht dann allerdings doch. „Ich habe noch nie einen Menschen schneller ein Bier trinken sehen als Tom Brady“, sagte Vollmer, der in seiner aktiven Zeit den einen oder anderen Grund zum Feiern mit Brady hatte.

Brady, der in den diesjährigen Play-offs mit dem Tampa Bay Buccanners nach einer packenden Aufholjagd von 3:27 auf 27:27 in der Divisional Round mit 27:30 an den Los Angeles Rams scheiterte, will nun etwas kürzer treten und mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Ob ihm das gelingt? Vollmer sieht da keine großen Probleme - obwohl Brady über Jahrzehnte stets als Football-Spieler aktiv war. Ganz einfach wird es aber nicht, wie der gebürtige Kaarster aus eigener Erfahrung weiß. „Es ist ein komisches Gefühl als Profisportler aufzuhören. Plötzlich geht ein Stück weit die Identität verloren“, so Vollmer. „Ich glaube aber nicht, dass er in ein Loch fallen wird. Die Welt liegt ihm zu Fußen und er hat alles, was er sich wünscht. Nur das Zusammengehörigkeitsgefühl mit einer Mannschaft wird ihm fehlen – so war es zumindest bei mir.“