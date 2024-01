Der Weg zum Super Bowl Das müssen Sie zu den Play-offs der NFL wissen

Die Playoffs der NFL beginnen mit der sogenannten „Wild Card Round“ am Wochenende des 13./14. Januar, zudem wird eine Partie am Montag, 16. Januar ausgetragen. An den folgenden beiden Wochenenden finden die anderen Runden statt. Am 28. Januar steigen die „Championship Games“, nach denen die Super-Bowl-Teilnehmer feststehen.