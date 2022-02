Vor Super-Bowl-Auftritt : Missbrauchsvorwurf gegen US-Rapper Snoop Dogg

Los Angeles Am Sonntag soll der Rapper gemeinsam mit Dr. Dre in der Halbzeitshow des Super Bowl auf der Bühne stehen. Kurz davor gibt es offenbar eine Klage gegen ihn wegen sexueller Belästigung. Das berichten verschiedene Medien. Auch Snoop Dogg meldet sich zu Wort.

Snoop Dogg hatte bereits am Mittwoch einen Instagram-Post abgesetzt, in dem er seine Fans aufforderte, „vorsichtig“ zu sein: „Die Saison der Goldgräber hat begonnen“, schrieb er.

Der Auftritt von Snoop Dogg und Dr. Dre (56) in der Halbzeitpause des Super Bowl am Sonntag (13. Februar, Nacht zum Montag MEZ) wird in den USA mit Spannung erwartet. „Wir wollen sicherstellen, dass alle wissen, dass es eine der besten Halbzeitshows aller Zeiten wird“, sagte Dr. Dre am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Los Angeles. „Wir werden zeigen, wie professionell und wie großartig wir auf der Bühne sein können und wie aufregend wir für die Fans sind.“