NFL-Profi Johnson erklärt : Darum bietet die NFL ein „besseres Produkt“ als Bundesliga

Stuttgart Jakob Johnson spielt in der NFL für die New England Patriots Football. Zudem ist er Fan des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Die Liga sei aber langweilig sagt er – und sieht im US-Sport klare Vorteile gegenüber der Bundesliga.

Das System in den USA im American Football ermögliche deutlich mehr Chancengleichheit als in der Bundesliga, sagte der gebürtige Stuttgarter und VfB-Fan Johnson. In der NFL wird der Champion nach der regulären Saison in Playoffs ermittelt. Zudem erhält die schwächste Mannschaft der Vorsaison in Amerika den ersten Zugriff auf die Toptalente vom College, die Gehaltsausgaben sind gedeckelt.