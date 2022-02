Es geht um 250.000 Euro : BVB-Leihspieler Pongracic verklagt VfL Wolfsburg

Braunschweig Marin Pongracic und sein Noch-Arbeitgeber VfL Wolfsburg werden wohl keine Freunde mehr. Denn der derzeit an den BVB ausgeliehene Bundesliga-Profi verklagt die Wolfsburger, zu denen er eigentlich im Sommer zurückkehren soll.

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg und sein ehemaliger Spieler Marin Pongracic treffen sich vor Gericht. Der bis Sommer an Borussia Dortmund ausgeliehene Innenverteidiger (24) hat den Club auf die Zahlung von 250.000 Euro verklagt. Am Arbeitsgericht in Braunschweig ist ein entsprechendes Verfahren anhängig, ein Gütetermin ist für Anfang März anberaumt, wie ein Gerichtssprecher am Freitag bestätigte. Zuerst hatte der „Sportbuzzer“ darüber berichtet.