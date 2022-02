„Könnte kotzen“ : Haaland-Gerüchte und Konstanz-Problem nerven Rose

Dortmund Mal Barcelona, mal Madrid und nun Paris. Marco Rose kämpft nicht nur gegen das Konstanz-Problem von Borussia Dortmund an. Der Trainer muss auch die ständigen Gerüchte um Angreifer Erling Haaland moderieren.

Diesmal also Paris St. Germain. Dort ist Erling Haaland der Wunschkandidat, sollte Kylian Mbappe im Sommer den französischen Serienmeister verlassen. Solche Berichte wie am Mittwoch in der Sportzeitung L'Equipe setzen der zurzeit ohnehin bescheidenen Laune von Marco Rose zu.