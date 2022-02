American Football : Stadt hofft weiter auf NFL-Spiele in der Arena

Stadt hofft weiter auf NFL-Spiele in der Arena

Ein Football in der Arena Düsseldorf Foto: D.SPORTS / Kenny Beele

Düsseldorf Düsseldorf wollte Austragungsort des International Game der amerikanischen Football-Liga NFL werden, unterlag aber gegen München und Frankfurt. Die Stadt will aber weiter auf eine Kooperation hinarbeiten.

Trotz der Niederlage bei der Bewerbung als deutscher Standort der National Football League (NFL) will Düsseldorf weiterhin auf eine entsprechende Kooperation im American Football hinarbeiten. Man werde mit der NFL „in engem Austausch bleiben“, teilte die städtische Eventtochter D.Live für die Sportstadt Düsseldorf mit.

Die nordamerikanische Liga NFL trägt traditionell auch Spiele außerhalb der USA aus und hatte einen Standort in Deutschland gesucht. Düsseldorf war mit München und Frankfurt in der letzten Auswahlrunde, unterlag aber gegen die Konkurrenten. Dort findet nun bis 2025 das National Game statt. Die Niederlage dürfte Düsseldorf schmerzen: Die Stadt ist erfolgsverwöhnt hinsichtlich internationaler Sportereignisse und zudem stolz auf ihre American-Football-Historie mit Rhein Fire. Allerdings verweist D.Live darauf, dass man es in die Auswahl der letzten drei geschafft habe.