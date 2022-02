Zwei Meinungen : Rams oder Bengals – Wer gewinnt den Super Bowl 2022?

Die LA Rams empfangen die Cincinnati Bengals beim Super Bowl 2022. Foto: dpa/Maximilian Haupt

Meinung Düsseldorf Geplanter Erfolg gegen Cinderella Story: Der Super Bowl 2022 elektrisiert die NFL-Fans. Aber wer gewinnt die Vince-Lombardi-Trophy? Unsere Redakteure tippen auf den Ausgang des Spiels zwischen den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals.

Am Sonntagabend wird auch in Deutschland so etwas wie Lagerfeuerstimmung vor den TV-Geräten herrschen – zumindest unter den Hunderttausenden Fans des American Football hierzulande. Die Los Angeles Rams empfangen im heimischen SoFi-Stadium die Cincinnati Bengals zum Super Bowl LVI. Es ist ein Finale dieser NFL-Saison, das sich viele Fans gewünscht hatte. Auf der einen Seite mit den Rams die Mannschaft, die vor und während der Saison mit den Spielerverpflichtungen „All in“ gegangen ist und alles auf diese eine Chance ausgerichtet hat. Auf der anderen Seite mit den Bengals die Mannschaft, die vor zwei Jahren noch die schlechteste der gesamten Liga war und nun an der ganz großen Cinderella-Story schreibt.

Es ist auch ein Generationenduell – vor allem auf der Quarterback-Position. Während die Rams viel Geld in einen Trade mit den Detroit Lions für Matthew Stafford investiert und einen gestandenen NFL-Spielgestalter ins Team geholt haben, spielt „Iceman“ Joe Burrow erst eine erste komplette Saison in der besten Football-Liga der Welt, nachdem ihn ihm vergangenen Jahr eine schwere Knieverletzung stoppte.

Es gibt aber Dinge, die haben beide gemeinsam: Sowohl Stafford als auch Burrow wurden in ihren jeweiligen Drafts als erste Spieler gezogen. Um sie herum wurden Teams aufgebaut. Stafford musste erst das Team wechseln, um im Super Bowl aufspielen zu können. Burrow, der gern einmal nach wichtigen Siegen eine Zigarre in der Kabine raucht, hat es mit seinem eigenen Team geschafft, – weil die Bengals ihm in dieser Saison seinen College-Kumpel an die Seite gestellt haben: Ja‘Marr Chase. Der Wide Receiver spielt in seiner ersten Saison in der NFL herausragend und könnte auch im Super Bowl ein entscheidender Faktor werden.

Währenddessen sind die Los Angeles Rams das wohl kompletteste Team der gesamten Liga. Sowohl in der Offensive als auch der Defensive dominieren sind sie ganz vorn in den Statistiken. Reicht das aber am Sonntag für einen klaren Sieg im Super Bowl 2022 gegen die Cincinnati Bengals?