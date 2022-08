Frixheimer Sommer 2022 : „Butzrock“ spielen fulminates Finale

Frixheim Die Konzertreihe „Frixheimer Sommer“ ist am Samstag zu Ende gegangen. Sechs Wochen lang fanden immer samstags Konzerte regionaler Bands statt.

Schon vor Beginn der Veranstaltung um 15 Uhr war der Pfarrgarten an der evangelischen Kreuzkirche gut gefüllt. Bei bestem Wetter starteten „Butzrock“ mit Westernhagens „Mit 18“ und sofort begann das Publikum mitzusingen und zu wippen. Fast drei Stunden lang sorgte die Band für gute Musik in lockerer Atmosphäre. Revolverhelds „Das kann uns keiner nehmen“, Grönemeyers „Alkohol“ oder „Verdamp lang her“ von Bap gehörten ebenso zum Repertoire wie „Still“ von Jupiter Jones und „Ohne dich“ von Selig. Für „Johnny Walker“ von Marius Müller-Westernhagen verließ Dirk Martensen sogar sein Schlagzeug und griff zur Akustik-Gitarre.

Open Air in Schleswig-Holstein : Kölner Band Höhner spielt in Wacken - und die Fans singen mit

„Es ist ganz toll, dass es so etwas hier bei uns in Rommerskirchen gibt“, sagte eine Besucherin. „Die Atmosphäre ist familiär, man kann einen schönen Nachmittag hier verbringen.“ „Butzrocker“ Tom Juschka sagte nach dem Auftritt: „Es ist beachtlich, wie viele Menschen hierherkommen, die man einmal im Jahr sieht. Alle freuen sich und sind begeistert. Das ist wirklich super und macht die Konzerte an diesem Ort so toll.“