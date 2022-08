Vorbereitung auf die neue Saison : Beeck gewinnt Testspiel gegen Viersen

Fußball Mit 3:1 setzt sich Wegberg-Beeck gegen den 1. FC Viersen durch. Am Ende waren allerdings beide Trainer mit dem Auftritt ihres Teams zufrieden.

Der FC Wegberg-Beeck empfing am Sonntag zu einem Testspiel den ambitionierten Landesligisten 1. FC Viersen im Waldstadion – und setzte sich am Ende mit 3:1 (1:1) durch. Trotz dieses Ergebnisses waren beide Trainer wenige Wochen vor dem jeweiligen Ligastart zufrieden mit der Leistung ihres Teams.

Der Führungstreffer für den Mittelrheinligisten Beeck fiel in der 21. Minute: Nach einem Ballgewinn von Sebastian Wilms in der Viersener Hälfte lief Dimitrios Touratzidis alleine auf Viersens Torwart Christoph Sikowski zu und sorgte für das 1:0 des Regionalliga-Absteigers. Ein individueller Fehler der Beecker ließ noch vor der Halbzeitpause allerdings auch die Gäste aus Viersen jubeln – Joel Mangano glich in der 34. Minute zum 1:1 aus. Beide Torschützen spielten übrigens in der vergangenen Saison gemeinsam in der Oberliga-Niederrhein für die Sportfreunde Baumberg. Zwar erhöhte die Elf von Trainer Mark Zeh bis zum Pausenpfiff noch einmal den Druck, vergab aber ihre Möglichkeiten. „Wir hätten vor der Pause noch ein bis zwei Tore mehr schießen müssen“, haderte Wegbergs Coach ein wenig mit der Chancenverwertung.