Strauchelnde Vikings, überlegene Bills So tippen wir die erste Play-off-Runde der NFL

Das Drama um Damar Hamlin mit dem nicht fortgesetzten Spiel gegen Cincinnati kostete Buffalo möglicherweise das Freilos in Runde eins, doch mit den Miami Dolphins haben sie zumindest einen Gegner erwischt, gegen den sie klar gewinnen sollten. Das mag hart klingen, doch die Dolphins sind den Bills durch die Verletzungen auf der Quarterback-Position realistisch betrachtet nicht gewachsen. Buffalo hat sowieso eines der besten Teams der Liga und gehört zu den Titel-Favoriten, während Miami am Ende mehr schlecht als recht in die Play-offs schlitterte. Beim dafür noch nötigen Sieg am letzten Spieltag gelang gegen die ebenfalls ersatzgeschwächten New York Jets kein Touchdown, es wurde ein knappes 11:6. Es ist aber natürlich nicht so, dass es derartige Überraschungen in der NFL nicht schon gegeben hätte.