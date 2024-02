Allegiant Stadium in Las Vegas In diesem Stadion steigt der Super Bowl 2024

2024 findet also der Super Bowl erstmals in Las Vegas statt, auf dem Bild spricht Steve Sisolak, Gouverneur des Staates Nevada, bei einer Pressekonferenz im Stadion. Es dürfte der erste Super Bowl von vielen werden, denn das Finale findet in der Regel entweder in einem geschlossenen Stadion oder in einer Region mit warmem Klima auch im Februar statt. Auf Las Vegas trifft beides zu.