Für „Larry the Man“ nach Vegas Amon-Ra St. Brown fehlt mit den Lions ein Sieg zum Super Bowl

Im Krankenbett trägt Larry Benjamin jetzt „Honolulu Blue“, so wie sein Held Amon-Ra St. Brown. Mit 83 Jahren hat sich der Superfan der Detroit Lions die weißen Haare in der Klubfarbe tönen lassen, gleich zweimal, damit sie kräftig strahlen. „Es ist einfach großartig, das zu sehen“, sagt St. Brown über den schwerkranken Mann, der dem Footballteam in einem Hospiz die Daumen drückt. Auch für ihn soll es zum Super Bowl gehen - es wäre das erste Mal.