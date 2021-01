Rodgers gegen Brady : Oldie-Duell auf dem Weg in den Super Bowl

Tom Brady ist der erfolgreichste Quarterback der NFL-Geschichte - Aaron Rodgers nach Meinung vieler der beste. Am Sonntag treffen die beiden Superstars im entscheidenden Spiel um den Einzug in den Super Bowl mit ihren Teams aufeinander. Und strafen ihre Kritiker Lügen.

Aaron Rodgers und Tom Brady haben einige Gemeinsamkeiten. Beide zählen zu den besten Quarterbacks, die jemals in der National Football League auf dem Platz gestanden haben. Rodgers prägt bei den Green Bay Packers eine Ära, wie Brady es bis zum Ende der vergangenen Saison bei den New England Patriots tat. Sowohl dem inzwischen 43 Jahre alten Brady wie auch dem 37-jährigen Rodgers wurde vor dieser Saison mehr oder weniger offen vorgehalten, dass ihre Zeit abgelaufen ist. Und nun trennt beide nur noch das direkte Duell der Packers und der Tampa Bay Buccaneers, Bradys neuem Team, am Sonntag vom Einzug in den Super Bowl.