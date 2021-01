Football : „EQ“ und Green Bay stehen vor Endspieleinzug

Leverkusen Der Football-Profi mit Wurzeln in Leverkusen schlägt mit seinen Packers die Los Angeles Rams deutlich mit 32:18. Die erste Superbowl-Teilnahme ist zum Greifen nah.

Am Sonntag werden Football-Fans in Deutschland wieder den Green Bay Packers die Daumen drücken. Der Grund dafür heißt Equanimeous St. Brown. Er ist einer der Wide Receiver (Passempfänger) des Teams, das nun nur noch ein Sieg von der Teilnahme am Superbowl trennt. Mit einem 32:18 gegen die Los Angeles Rams qualifizierten sich der Deutsch-Amerikaner mit Wurzeln in Leverkusen und sein Team für das Conference Final gegen die Tampa Bay Buccaneers um ihren Star-Quarterback Tom Brady. Und an diesem jüngsten Erfolg hatte auch „EQ“ seinen Anteil.