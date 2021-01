Freiheitsmedaille : Patriots-Trainer Belichick verzichtet auf hohe Auszeichnung durch Trump

Washington Bill Belichick soll mit der Freiheitsmedaille ausgezeichnet werden. Doch der Trainer der New England Patriots will sich nicht vom scheidenden US-Präsidenten Donald Trump ehren lassen. Dabei gilt er als Trump-Freund.

Football-Trainer Bill Belichick von den New England Patriots verzichtet auf die Auszeichnung mit der Freiheitsmedaille durch den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump. Das geht aus einer am Montag (Ortszeit) verbreiteten Stellungnahme des 68-Jährigen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die „Presidential Medal of Freedom“ ist die höchste zivile Auszeichnung der USA. Trump wollte Belichick laut US-Medienberichten am Donnerstag ehren.