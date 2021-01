Trotz Corona : Massen feiern Alabamas College-Meisterschaft

Tuscaloosa Angeführt vom überragenden Heisman-Trophy-Gewinner DeVonta Smith hat sich die University of Alabama den Titel im US-College-Football gesichert. Im Anschluss feierten Massen von Fans in Alabamas Hauptstadt Tuscaloosa.

Die University of Alabama hat die prestigeträchtige US-College-Football-Meisterschaft gewonnen - zum sechsten Mal in den vergangenen zwölf Jahren. Alabama besiegte am Montag (Ortszeit) die Ohio State University im nationalen Finale vor knapp 15 000 Zuschauern in Miami klar mit 52:24. Das an Position 1 gesetzte Team spielte eine perfekte Saison mit 13 Siegen in 13 Spielen und stellte eine Reihe von Rekorden auf. Für Trainer Nick Saban war es der sechste Titel mit Alabama und der siebte insgesamt.