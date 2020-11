Football-Familie St. Brown : Amon-Ra wartet weiter auf seinen ersten Touchdown

Leverkusen Der jüngste St.-Brown-Bruder überzeugt beim 34:30-Sieg als bester Wide Receiver der USC Trojans bei den Arizona Wildcats. Für Equanimeous St. Brown lief es hingegen einmal mehr nicht rund bei den Green Bay Packers.

Im American Football ist der Name St. Brown längst eine feste Größe. Gleich drei Söhne der Familie mit Wurzeln in Hitdorf suchen im Mutterland dieses rauen Sports ihr Glück – alle auf der Position des Wide Receivers, also Passempfängers. Dieser Stellenbeschreibung wurde am vergangenen Wochenende aber nur einer aus dem Trio gerecht. Der Jüngste, Amon-Ra, gab weiter fleißig Bewerbungen für eine Karriere in der Profi-Liga NFL ab.