NFL : Packers und Bills in den Conference-Endspielen

Köln Die Buffalo Bills und die Green Bay Packers sind nur noch einen Sieg vom Einzug in den Super Bowl der NFL entfernt. Für die Los Angeles Rams und die Baltimore Ravens ist der Traum von Super Bowl dagegen vorbei.

Die Packers erwarten in ihrem eiskalten Lambeau Field, in dem erstmals in dieser Saison rund 8000 Zuschauer zugelassen waren, entweder Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers oder die New Orleans Saints. In der AFC fordern die Bills in ihrem ersten Conference-Finale seit 1993 den Titelverteidiger Kansas City Chiefs oder die Cleveland Browns, die ebenfalls am Sonntag aufeinandertreffen.