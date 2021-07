NFL-Champion zu Gast bei US-Präsident : Biden empfängt Buccaneers im Weißen Haus

Washington US-Präsident Joe Biden hat die Spieler von NFL-Champion Tampa Bay Buccaneers im Weißen Haus empfangen. Erstmals seit 2017 besuchte damit wieder ein Super-Bowl-Sieger den Amtssitz in Washington.

Die beiden spielten auf die noch immer große Gruppe republikanischer Wähler an, die weiterhin Trumps Behauptungen folgen und an einen großangelegten Wahlbetrug im vergangenen Jahr glauben. Brady trieb am Dienstag zudem Späße mit dem Beinamen "Sleepy Joe", den Trump Biden im Wahlkampf verpasst hatte. Nach einem vielbeachteten gedanklichen Aussetzer in einem der Saisonspiele habe man ihn plötzlich "Sleepy Tom" genannt, beschwerte sich Brady: "Warum tut man mir das an?"