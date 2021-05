Nächster Deutscher in der NFL : Ehemaliger Düsseldorfer Football-Spieler Donkor kommt bei Seahawks unter

Nächster Deutscher in der NFL

Spielt künftig in der NFL: Aaron Donkor. Foto: RP/Panther

Seattle Der nächste Deutsche hat vorerst den Sprung in die Football-Liga NFL geschafft. Aaron Donkor gehört zum vorläufigen Aufgebot der Seattle Seahawks.

Der deutsche Football-Spieler Aaron Donkor steht im vorläufigen Aufgebot der Seattle Seahawks . Das bestätigte der Klub der US-Profiliga NFL am Dienstag. Der 26 Jahre alte Linebacker erhielt über das sogenannte „International Pathway Program“ einen Kaderplatz. Durch dieses Verfahren bekommen Talente die Möglichkeit, in der besten Liga der Welt Fuß zu fassen.

So hatte unter anderem auch der deutsche Spieler Jakob Johnson den Weg in die NFL gefunden. Er spielt bei den New England Patriots.