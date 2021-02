US-Basketball : Kein Schröder, kein Sieg – Lakers verlieren zum vierten Mal in Serie

Kein Schröder, kein Sieg – Lakers verlieren zum vierten Mal in Serie

Hamburg Ohne Dennis Schröder geht die Pleitenserie der Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA weiter. Schröders Nationalmannschaftskollege Daniel Theis musste ebenfalls eine Niederlage einstecken.

Kein Schröder, kein Sieg: In Abwesenheit des deutschen Nationalspielers verlor der Meister um Superstar LeBron James bei den Utah Jazz deutlich mit 89:114 und kassierte in der vierten Partie ohne Schröder die vierte Niederlage in Serie.