NBA-Auftaktspiel : James und Los Angeles Lakers verlieren Stadtduell

Los Angeles Enttäuschender Saisonstart für LeBron James und die Los Angeles Lakers. Zum NBA-Auftakt setzt es eine 102:112-Niederlage gegen den Lokalrivalen Los Angeles Clippers. Auch im Duell der Superstars zieht James den Kürzeren.

Die Stimmung im Staples Center war jedoch bereits playoffreif. Als Clippers-Neuzugang Kawhi Leonard sich noch vor seiner 30-Punkte-Gala via Mikrofon an die Heimfans richtete, musste er sich gegen lautstarke Buhrufe der Lakers-Anhänger durchsetzen. „Es wird eine großartige Saison“, versprach der wertvollste Spieler der vergangenen Finalserie.

Nach dem Titelgewinn mit den Toronto Raptors entschied sich der 28-Jährige im Sommer für die Rückkehr in seine kalifornische Heimat und will an der Seite des ebenfalls gewechselten und noch verletzten Allstars Paul George die Clippers erstmals in ihrer Geschichte in die Finals führen. Bislang stand das Team stets im Schatten der Glamour-Lakers - dies könnte sich diese Saison drehen. „Es war eins von 82 Spielen“, sagte Clippers-Coach Doc Rivers dennoch unwirsch auf die Frage nach Meisterambitionen. „Nächste Frage.“