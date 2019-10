Dirk Nowitzki genießt Ruhstand : „Habe jetzt sechs Monate nix gemacht“

Frankfurt/Main Dirk Nowitzki genießt die neue Freiheit nach dem Ende seiner großen Karriere in vollen Zügen. Sport und Workouts passen nicht in den Tagesplan des ehemaligen NBA-Stars. Es fehlt die Motivation.

Der zurückgetretene Basketball-Star Dirk Nowitzki hat nach seinem Karriereende im April die Beine hochgelegt und auf jegliche Workouts verzichtet. Dies erzählte der 41 Jahre alte Würzburger am Donnerstag bei einer Medienrunde in Frankfurt am Main. „Ich habe jetzt sechs Monate nix gemacht. Es hat mir die Motivation gefehlt, die Inspiration. Den Plan, ein halbes Jahr nix zu machen, den gab es schon lange. Das war superschön, das habe ich mir erfüllt“, sagte Nowitzki. Langsam komme bei ihm aber wieder die Lust, etwas zu machen.

Der Basketballer, der 21 Spielzeiten für die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA spielte, will in seinem ersten Jahr nach der Karriere viel reisen und Zeit mit seiner Familie verbringen. Dem Klub aus Texas will der Deutsche, der mit seiner Frau und den drei Kindern weiter in Dallas wohnt, aber treu bleiben. „Ich habe natürlich gesagt, wir können uns gerne mit den Mavs zusammensetzen. Die wissen aber auch, dass ich erstmal Abstand gewinnen will“, sagte er.