China forderte angeblich Morey-Entlassung : Twitter-Krise hat „dramatische finanzielle Folgen“ für die NBA

New York Eine Woche vor Saisonstart haben sich die Wogen im Streit zwischen der NBA und China noch nicht geglättet. Die chinesische Regierung soll sogar die Entlassung von Rockets-Manager Daryl Morey gefordert haben. China widerspricht dem jedoch.

Zuvor hatte Silver erklärt, die NBA-Führung habe eine Entlassung von Morey entschlossen abgelehnt. "Wir haben gesagt, dass das nicht in Frage kommt", sagte Silver in New York: "Es kommt auch nicht in Frage, ihn zu bestrafen."