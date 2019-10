Hongkong-Tweet : NBA-Star James geht auf Distanz zu China-Kritiker Morey

Los Angeles Superstar LeBron James hat den Houston-Rockets-Manager Daryl Morey für seinen Pro-Hongkong-Tweet kritisiert. Der Tweet hat im für die NBA wichtigen China für Entrüstung gesorgt.

"Natürlich haben wir das Recht auf freie Meinungsäußerung, aber damit kann auch viel Negatives verbunden sein", sagte der zweimalige Olympiasieger James vor einem Testspiel der Lakers weiter: "Es gibt negative Folgen, die passieren können, wenn man nicht an andere denkt, wenn man nur an sich denkt. Deswegen muss man vorsichtig sein mit dem, was wir twittern, sagen und tun."

In China kam die Kritik des Idols an Morey jedenfalls gut an. User in Sozialen Netzwerken feierten James als "bewundernswert" und "unabhängig denkenden Star". Kritischer fielen die Reaktionen in den USA aus. Zahlreiche Nutzer erinnerten James daran, dass es derzeit gerade für die Demonstranten in Hongkong und Minderheiten in China schwierig sei.