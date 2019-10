Nach unfreiwilligem Wechsel : Wagner will sich bei den Wizards beweisen

Wagner will sich bei den Wizards beweisen

Moritz Wagner musste die Los Angeles Lakers nach nur einer Saison wieder verlassen. Ganz freiwillig kam der Wechsel zu den Washington Wizards nicht zustande. Doch der 22-Jährige hegt keinen Groll gegen seinen Ex-Klub.

Nationalspieler Moritz Wagner (22) hegt nach seinem unfreiwilligen Wechsel von den Los Angeles Lakers zu den Washington Wizards keinen Groll gegen seinen früheren Klub und freut sich auf das Wiedersehen in der Basketball-Profiliga NBA. "Die Lakers versuchen, jetzt zu gewinnen, und da steht eben die Jugend an sekundärer Stelle. Das ist auch in Ordnung, das zu akzeptieren. Und dann zerstört man sich eben im nächsten Jahr auf dem Feld", sagte Wagner DAZN und Spox.