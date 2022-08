Handball : Kempener Handball-Teams sind gerüstet

Fast in unveränderter Besetzung gehen die Frauen der VT Kempen am Sonntag in der Verbandsliga an den Start. Foto: VT Kempen

Kempen Die Frauen wollen nach dem Aufstieg in der Verbandsliga mit einem nahezu unveränderten Team erneut oben mitspielen. Die Männer peilen in der Landesliga zunächst den Klassenverbleib an.

(maha) Jürgen Witzke und Stefanie Schuhmacher, das Trainerteam der Frauen der VT Kempen, möchte nach dem Aufstieg in die Handball-Verbandsliga gleich um den Aufstieg in die Oberliga mitspielen. Personell hat sich das Gesicht der Mannschaft kaum verändert. Es wird auf Kontinuität gesetzt. Ivana Trajkovic hat das Team verlassen, dafür kam Sonja Heinzig vom TV Anrath dazu. Zum Saisonstart empfängt die VT am Sonntag (18 Uhr) die 2. Mannschaft des TV Lobberich in der Jahn-Halle.

Die 1. Herren der VT Kempen ist in die Landesliga aufgestiegen und freut sich auf den Saisonbeginn am Samstag (19 Uhr, Jahn-Halle) gegen die 2. Mannschaft der Turnerschaft St. Tönis. Die Generalprobe für das Team von Dieter Pietralla verlief erfolgreich: Im Kreispokal setzte man sich bei Bayer Uerdingen deutlich mit 39:18 (20:7) durch und zog so souverän in die 2. Runde ein.

„Die Vorbereitung lief aber nur suboptimal. Corona, Urlaub und Absagen der Gegner waren die Gründe dafür“, sagte der Coach. Externe Neuzugänge gab es nach dem Aufstieg nicht. Dennoch kommen aus der 2. Mannschaft mit Daniel Klein, Lukas Franz, Sebastian Hölzel und Vincent Heinen gleich vier Spieler hoch, die sich über das Training in das Team von Dieter Pietralla etablieren wollen.