Auftakt beim Schach : Für diese Vereine startet am Wochenende die neue Saison

Schach Am Wochenende startet für die Schachvereine der Region die neue Saison. Wie das Auftaktprogramm der Mannschaften aussieht und welche Ziele sich die Teams für die kommende Spielzeit gesteckt haben.

Am Wochenende beginnt für die Schachvereine in der Region die neue Meisterschaftssaison. Gleich am ersten Spieltag hat der Rheydter SV in der Verbandsliga Gruppe 1 den Meisterschaftsfavoriten und ehemaligen Oberligisten Bahn-SC Wuppertal zu Gast. Auch der SV BW Concordia Viersen startet mit Heimrecht gegen den TV Witzhelden und peilt wie in der Vorsaison einen guten Mittelplatz in der Verbandsklasse Gruppe 1 an. Das letztjährige, nervenaufreibende Drama um den Klassenerhalt möchten die Schachfreunde Erkelenz nicht noch einmal erleben, daher sollen die ersten Punkte beim BSW Duisburg-Wedau gleich zum Auftakt der neuen Saison geholt werden.