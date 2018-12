Dallas unterliegt Golden State: Fünfte Niederlage für Nowitzki

Oakland Fünftes Spiel, fünfte Niederlage: Die Mavericks bleiben in der NBA nach dem Comeback von Dirk Nowitzki auf der Suche nach dem Erfolgsrezept. Beim Meister Golden State Warriors unterlagen die Texaner 116:120.

Nowitzki, der wegen Problemen am linken Fuß die ersten 26 Saisonspiele verpasst hatte, spielte 12:19 Minuten und erzielte drei Punkte. Nationalspieler Maximilian Kleber kam in exakt derselben Spielzeit auf fünf Punkte und drei Rebounds. Matchwinner für die Warriors waren Kevin Durant (29 Punkte), der Schwede Jonas Jerebko (23) und Stephen Curry (22).

Dallas' Topstar Luka Doncic verletzte sich nach einem starken ersten Viertel (14 Punkte) bei einem Sturz an der Hüfte, der Slowene humpelte noch nach dem Spiel und bangte um seinen Einsatz in der nächsten Partie (23. Dezember) bei den Portland Trail Blazers. "Unser Kampfgeist war den ganzen Abend da", sagte Mavs-Coach Rick Carlisle und forderte: "Wir müssen so weitermachen."