NBA Christmas Games : Daniel Theis empfindet Weihnachts-Spieltag als „Privileg“

NBA-Profi Daniel Theis. Foto: AFP/Maddie Meyer

Köln Nationalspieler Daniel Theis hat kein Problem damit, an Weihnachten in der NBA aufzulaufen - ganz im Gegenteil. Der 26-Jährige tritt am 25. Dezember (23.30 Uhr MEZ/DAZN) mit dem Rekordmeister gegen die Philadelphia 76ers an.

"Wir haben das Privileg, an Weihnachten zu spielen", sagte der deutsche Basketballprofi von den Boston Celtics vor seinem Einsatz im Rahmen der "NBA Christmas Games".

Seine Frau und die gemeinsame zweijährige Tochter sind diesmal ausnahmsweise dabei. "Das ist ein frühes Spiel und die Kleine kann auch mitkommen. Meistens spielen wir so um 19.00, 19.30 Uhr zu Hause und das ist dann einfach zu spät", so Theis. Zu Weihnachten wünscht sich Theis, "dass ich hoffentlich erstmal gesund und fit durch die Saison komme und dass wir als Team einfach so erfolgreich wie möglich spielen."

Auch Dennis Schröder ist am ersten Feiertag im Einsatz. Mit Oklahoma City Thunder spielt der Braunschweiger bei den Houston Rockets (21.00/spox.com und DAZN). "Ich habe noch nie am Weihnachtstag gespielt. Gegen eine so große Mannschaft wie die Rockets zu spielen, wird eine tolle Erfahrung sein", so Schröder: "Es wird großartig, vor allen zu spielen, auch denen, die zu Hause zuschauen."

In Moritz Wagner und Isaac Bonga könnten zwei weitere Deutsche am 25. Dezember auflaufen. Mit den Los Angeles Lakers sind die beiden Nachwuchshoffnungen bei Meister Golden State Warriors gefordert. Der deutsche Superstar Dirk Nowitzki und Maximilian Kleber müssen mit den Dallas Mavericks erst am 26. Dezember ran.

(sid/ako)