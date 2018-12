Sieg für Los Angeles Lakers: Deutsche NBA-Profis mit wenig Glück an diesem Spieltag

Los Angeles Die Los Angeles Lakers haben in der NBA zwar gewonnen, die beiden deutschen Spieler saßen aber nur auch der Bank. Daniel Theis durfte für Boston zwar aufs Feld, verlor aber mit seinem Team.

Ohne die deutschen Nationalspieler Moritz Wagner und Isaac Bonga haben die Los Angeles Lakers am Freitag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Profiliga NBA gegen die New Orleans Pelicans 112:104 (69:65) gewonnen. Mit dem ersten Sieg nach zwei Niederlagen bleiben die Lakers Vierter der Western Conference.

Superstar LeBron James war mit einem Triple-Double aus 22 Punkten, 12 Rebounds und 14 Assists der dominante Spieler in der die gesamte Zeit spannenden Partie, in der die Kalifornier nie auf mehr als 13 Punkte davonziehen konnten. Bester Werfer war Kyle Kuzma (23 Punkte). Anthony Davis (30 Punkte) traf für New Orleans am besten.