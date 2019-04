Bei Sieg gegen Philadelphia : Mavs-Fans feiern Dirk Nowitzki mit Sprechchören

Dallas Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der NBA den zweiten Sieg hintereinander eingefahren. Die Fans der Mavs feierten den 40-Jährigen.

Die Dallas Mavericks besiegten vor heimischer Kulisse die Philadelphia 76ers 122:102 (68:50). Dallas liegt damit fünf Spiele vor dem Ende der regulären Saison weiter auf dem vorletzten Platz in der Western Conference. Die Mavs konnten sich zum dritten Mal in Folge nicht für die bevorstehenden NBA Playoffs qualifizieren.

Die Fans der Mavs feierten dennoch den deutschen Superstar. Im vierten Viertel war die Partie quasi schon entschieden. Und so forderten die Zuschauer erneut die Einwechslung von Nowitzki. "We want Dirk! We want Dirk!", riefen sie. Nowitzki erzielte insgesamt sieben Punkte und holte fünf Rebounds. Landsmann Maxi Kleber steuerte zwölf Punkte zum Sieg bei.